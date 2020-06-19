Парамедика «Артистку» на Івано-Франківщині провели в останню путь

У Надвірній Івано-Франківської області поховали парамедика Ірину Шевчишин з позивним «Артистка», яка пройшла війну на Донбасі, але загинула в результаті нещасного випадку будинку.

Про це у Facebook 18 червня повідомила радниця голови Надвірнянського районного ради Вікторія Торес. Вона також опублікувала кадри прощання з «Артисткою»

На Івано-Франківщині попрощалися з Іриною Шевчишин

Провести її в останню путь прийшли рідні, друзі, бойові товарщи і сестри, волонтери.

На Івано-Франківщині попрощалися з Іриною Шевчишин

«Рідні, друзі, бойові товариші і сестри, волонтери, громадськість провели в останню путь медика, волонтера, добровольця ОДЧ «Карпатська Січ», військовослужбовця 93-ї ОМБр «Холодний Яр» Ірину Шевчишин. Прощалися з жінкою-воїном на колінах. Герої не вмирають! Вмирають вороги!» – написала Торес.

На Івано-Франківщині попрощалися з Іриною Шевчишин

На Івано-Франківщині попрощалися з Іриною Шевчишин

На Івано-Франківщині попрощалися з Іриною Шевчишин

На Івано-Франківщині попрощалися з Іриною Шевчишин

На Івано-Франківщині попрощалися з Іриною Шевчишин

На Івано-Франківщині попрощалися з Іриною Шевчишин

На Івано-Франківщині попрощалися з Іриною Шевчишин

На Івано-Франківщині попрощалися з Іриною Шевчишин

На Івано-Франківщині попрощалися з Іриною Шевчишин

На Івано-Франківщині попрощалися з Іриною Шевчишин

На Івано-Франківщині попрощалися з Іриною Шевчишин

На Івано-Франківщині попрощалися з Іриною Шевчишин