Керченський інцидент: український суд не дозволив затримати російських силовиків

Силовиків підозрюють у причетності до захоплення українських моряків.

Шевченківський районний суд Києва відмовився дати дозвіл на затримання російських силовиків, які захопили в полон 24 українських моряків біля Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Суддя відхилила клопотання прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Так, в кінці травня суддя Тетяна Левицька розглянула низку клопотань Офісу генерального прокурора про надання дозволу на затримання росіян для доставки їх до суду та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Зокрема, прокуратура зазначала, що підозрювані командири російських кораблів «Дон» і «Суздалец» (Олексій Саляев і Сергій Щербаков), а також співробітники Прикордонного управління ФСБ в Криму (Андрій Шеїн і Олексій Шатохін) вчинили акт агресії і здійснили напад на українські кораблі.

Їх дії призвели до травмування 2 і взяття в полон 24 українців, а також нанесення шкоди на 260 млн гривень.

За даними слідства, всі підозрювані росіяни приховують від кримінальної відповідальності у Криму, вони оголошені в розшук.

Тим не менш, суддя Левицька відмовилася надати дозвіл на затримання росіян. На її думку, прокуратура не надала доказів того, що вони дійсно переховуються від слідства і можуть йому перешкоджати.

Українська прокуратура не оскаржила ці рішення в апеляції.