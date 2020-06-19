Венедіктова пояснила пом’якшення запобіжного заходу Порошенку

Генеральний прокурор Венедіктова Ірина пояснила, чому п’ятому президентові України Петру Порошенку було змінено запобіжний захід на більш м’яким який.

Про це генпрокурор сказала на брифінгу, – передає УНІАН.

“Людина заявляла на камери, що з’єднання буде являтися, що не буде ні від кого ховатися. Президент України, народний депутат про це заявивши усім, і мені в тому числі. У понеділок він з’єднання явився до суду, сьогодні з’єднання явився.

То чому не можна змінити клопотання, при тому що людина політик, народний депутат, і враховуючи його запевнення і його дії, було змінено клопотання”, – заявила Венедіктова.

Сьогодні, 18 червня, прокуратура змінила клопотання про запобіжний захід для Порошенка з арешту на особисте зобов’язання.