В Киеве ветер чуть не унес ребенка вместе с деревом (видео)

В Киеве ветер страшной силы чуть не унес ребенка

В среду, 17 июня, в Киеве разыгралась непогода. Мало того, что столицу сильно затопило, так поднялся еще шквальный ветер, который чуть не унес ребенка вместе с деревом.

На Осокорках ветер был такой силы, что ребенку пришлось держаться за дерево. Об этом сообщает Telegram-канал “Киев Сейчас”.

На видео видно, как дует сильный ветер, и ребенок не может идти. Он держался за дерево, пока кто-то из взрослых не забрал его.

В Киеве шквальный ветер чуть не унес ребенка (видео: YouTube)

Стоит отметить, что в столице, как и во многих других городах Украины, непогода наблюдается уже несколько дней.