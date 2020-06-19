Поліцейські вимагають кореспондента «Дощу» проїхати в ОВС через сюжету про поправки

Сьогодні в 00:30 поліцейські приїхали до редакції телеканалу «Дощ» і зажадали, щоб кореспондент Антон Баєв поїхав з ними у відділення. За словами журналіста, оперативники послалися на необхідність дати пояснення з сюжетом, в якому розповідалося про те, що в Москві пропонують за гроші реєструватися на голосування за поправки до Конституції РФ з підставних сім-карт і голосувати в підтримку поправок.

Шеф-редактор «Дощу» Дмитро Еловский в трансляції телеканалу на сторінці в Facebook сказав, що Баєва вже просять «дати пояснення на місці».

«Їм (працівникам МВС. — Прим. Znak.com) прийшов запит від представників органу влади на вивчення репортажу Баєва. Я так зрозумів — з Держдуми, — повідомив Еловский. — Як мені сказали представники МВС, їм треба знайти тих людей, які організували продаж голосів і постачання сімкарти».

Оперативники переписали дані з документів Баєва. Юристу «Дощу» Роману Мазаеву поліцейські сказали, що хочуть отримати від журналіста пояснення, але не пояснили про що.

Додаток 2:01 мск: Баєв дає пояснення поліцейським біля будівлі редакції у присутності юриста телеканалу, передає телеграм-канал «Дощу».

У сюжеті, який вийшов в ефір 16 червня, Баєв розповів, як продаються голоси на онлайн-голосування за Конституцію. Журналіст стверджує, що людей для масового голосування набирають через чат в месенджері WhatsApp. Якісь Анікін Олег і Олександр Милостинкин продають сім-карти і пояснюють, яким чином їх потрібно зареєструвати на порталі, і проголосувати на підтримку поправок. За реєстрацію на сайті мерії міста учасникам обіцяють заплатити по 75 рублів, за голос на підтримку поправок — 50 рублів.