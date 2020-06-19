В ГБР розповіли подробиці «релігійного» справи проти Порошенка

18 червня, в Державному бюро розслідувань підтвердили, що проти екс-президента України Петро Порошенко дійсно відкрито кримінальну справу про розпалювання міжнаціональної ворожнечі, про який він публічно заявляв.

Про наявність цієї кримінальної справи УНІАН повідомили у прес-службі ДБР.

«6 листопада 2019 року СБУ почала розслідування за заявою віруючих УПЦ Київського патріархату на незаконні дії низки вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ. Надалі СБУ передала справу для розслідування у ГБР», — вказується в повідомленні.

В ГБР заявили, що слідство у цій справі триває.