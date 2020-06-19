Степанов пообіцяв підвищити зарплати медикам з вересня

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з 1 вересня влада підвищить зарплати медикам.

Про це повідомив Степанов в ефірі «Право на владу», якого цитує прес-служба Моз

«Ми пропонуємо системне рішення, щоб з 1 вересня була підвищена заробітна плата всім лікарям, медичним сестрам, молодшому і середньому персоналу, які працюють у спеціалізованих лікарнях.

Тобто всім тим, хто повинен був отримувати підвищену заробітну плату, починаючи з 1 квітня. Але, на жаль, при плануванні так званої реформи про них просто забули «.

Міністр повідомив, що 19 червня на засіданні уряду планується розгляд проекту постанови про направлення додатково 4,5 млрд грн на підтримку лікарень, які виявилися після 1 квітня на межі закриття.