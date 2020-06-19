Планету чекає катастрофічне посилення спеки, – вчені

Американські вчені зуміли з’ясувати, що хвилі спеки в найближчі десятиліття стануть значно більш потужними і до середини поточного сторіччя досягнуть катастрофічних масштабів

Такі дані наводяться в релізі, опублікованому на порталі Phys.org, пише Depo.Закарпаття з посиланням на “Цікавості“.

Згідно зі сценарієм помірного виділення парникових газів в атмосферу Землі, території, які будуть охоплені екстремальною спекою, збільшаться в найближчому майбутньому на 50-80%. Крім того, при максимально високому рівні зростання концентрації СО2 в атмосфері, площа територій, порушених сильною спекою, також може подвоїтися.

Це призведе до різкого зростання кількості людей, яким доведеться жити в умовах теплового стресу, що також створить умови для передчасної смертності серед осіб похилого віку, а також людей з захворюваннями, які не дозволяють нормально переносити високі температури.

Зростуть також і навантаження на електромережі, оскільки зростатиме кількість одночасно працюючих систем кондиціонування. Крім того, вчені також очікують помітне зростання таких важливий для майбутнього показників, як інтенсивність і тривалість теплових хвиль. Як стверджують дослідники, все це повністю відповідає поточним прогнозам про зміни глобального клімату та потепління температурного режиму на планеті Земля.