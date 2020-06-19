Забезпечте безпеку, а не її імітацію

Політика перемогла турботу про колег та учасників голосування.

Коли нещодавно писав про списку ризиків для кворуму в дільничних комісіях, одним з ризиків вказував, що оголошене Центрвиборчком загальне тестування членів комісій на COVID-19 може призвести до автоматичного переведення на карантин якогось їх числа.

І що ви думаєте? Відмовилися.

Тепер в оновлених рекомендаціях Росспоживнагляду і ЦВК пропонують відмовитися від ідеї загального тестування членів комісій. Тепер перевірка буде проводитися «у разі необхідності», якщо цього вимагатиме епідеміологічна ситуація в регіоні.

Яка ймовірність, що серед 900 тис. членів комісій є носії вірусу, в тому числі безсимптомні? Невже страх перед тим, що доведеться відправляти на карантин велике число членів комісій і тим самим втратити робочу силу по тижневому обходу будинків, перевищив турботу про колег і населення? Як так можна взагалі?

Пояснюють прозаїчно: наприклад, у виборчкомі Башкирії «Ъ» заявили, що протестувати 33 тис. членів місцевих ТВК і ДВК «просто нереально». У ряді регіонів з’ясувалося, що кошти на проведення такого тестування у бюджеті відсутні.

Якщо у важких епідеміологічних умовах взяли на себе відповідальність проводити голосування, то забезпечте базову безпеку на території всієї країни, а не її імітацію.

Тестування на COVID-19, страхування членів комісій, достатній набір засобів захисту — мінімум мініморум.

Григорій Мельконьянц, співголова руху «Голос»