Ученые выяснили, как замедлить распространение COVID-19 на 40%

Для этого были использованы данные по эпидемии в Германии.

Использование защитных масок замедляет распространение Covid-19 на 40%. Это доказали ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга и университета Южной Дании, сообщает британская The Times.

На данный момент их исследование является самым репрезентативным анализом эффективности этого способа борьбы с пандемией. Как рассказывает издание, ученые смогли воспользоваться неравномерным введением правила о ношении масок в магазинах и общественном транспорте по всей Германии в качестве естественного эксперимента. Динамика выявления новых случаев заставила исследователей прийти к заключению, что маски «значительно сокращают число» заражений.

Во время пандемии вопрос о масках стал одним из самых спорных и разделил научное сообщество. В Англии их использование в общественном транспорте с понедельника станет обязательным, при этом на прошлой неделе после объявления о таком нововведении некоторые ученые раскритиковали его на основании недостаточности доказательств. Другие исследователи считают, что и без убедительных аргументов ясно, что даже изготовленные дома маски создают хороший барьер для передачи вируса капельным путем. Одной из сложностей для оценки эффективности масок стали серьезные различия в поведении людей, которые ими пользуются.

По словам авторов исследования, их анализ выделяется на фоне остальных приближенностью к контролируемому эксперименту. Так, 6 апреля в немецком городе Йена ввели обязательное ношение масок в магазинах и общественном транспорте, после чего число заражений резко сократилось. Через две недели такие меры ввели в Саксонии, где впоследствии также зарегистрировали уменьшение новых случаев заболевания, а через несколько дней масочный режим распространили на всю страну.

Такое постепенное введение правил позволило ученым сравнить культурно похожие регионы в разное время. В результате исследователи пришли к выводу, что быстрое улучшение эпидемиологической ситуации в Йене не было простым совпадением: по их мнению, введение масок на раннем этапе на 25% уменьшило общее число зарегистрированных больных по прошествии 20 дней, при этом в группе старше 60 лет этот показатель превышает 50%.

При сопоставлении с данными из других регионов ученые обнаружили, что масочный режим позволил выйти на плато по количеству заболевших. Очевидно, что ношение масок помогло существенно сократить распространение Covid-19 — такой основной итог анализа.