Володін пояснив перевага російської системи охорони здоров’я над американською

Голова Держдуми В’ячеслав Володін назвав систему охорони здоров’я Росії більш ефективною, ніж у США. За його словами, це показала пандемія коронавіруса.

«Наша система охорони здоров’я більш ефективна. Ми бачимо, що система охорони здоров’я американська менш ефективною виявилася. Але ще найсумніше полягає в тому, що ті стандарти, які Америка декларувала, виявилися лише на папері або для інших країн, коли вони говорили про те, як має бути», — сказав Володін в інтерв’ю «Газете.Ru».

Він пояснив, що, незважаючи на успіхи США в медицині, допомогу громадянам під час пандемії там опинялася гірше, ніж в Росії, оскільки багато хто не міг сплатити необхідні медичні послуги.

«52 відсотків загиблих від коронавіруса – вдома, більше 20 відсотків померли в будинках престарілих. Це говорить про те, що їм не надана медична допомога, це говорить про те, що у них або не було страховки, або ця страховка не покривала витрати знаходження, припустимо, на ШВЛ. В Америці взяли, видали 1200 доларів, а для того, щоб надати допомогу, треба 72 тисячі доларів. Ось вам, будь ласка, відповіді на запитання. Так, медицина у них досягла багато чого, але охорона здоров’я, надання допомоги громадянам – ні», — сказав голова Держдуми Росії.