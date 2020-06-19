«За посаду пропонували мільйон рублів»

Хто зі знаменитостей підтримує поправки і всенародне голосування. Список

Російські знаменитості записують відеоролики і публікують пости в соцмережах, де закликають прийти на голосування за поправки до Конституції або прямо агітують підтримати поправки. Znak.com склав список відомих людей, які взяли участь у подібної агітації.

Відеоролики

Найскандальнішим агітаційним відео став ролик Russia Today, в якому взяли участь як прості люди, так і знаменитості: дворазовий чемпіон світу з хокею В’ячеслав Фетисов, актор Іван Охлобистін, народна артистка РРФСР Ірина Купченко, олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аделіна Сотникова, лікар Лео Бокерія, народний артист Василь Лановий, дизайнер Артемій Лебедєв. Учасники зачитали преамбулою чинної Конституції, в кінці ролика з’являються слова: «1 липня приймаємо поправки до Конституції Російської Федерації разом».

Після виходу ролика Артемій Лебедєв заявив, що його обдурили. За словами Лебедєва, він «був упевнений, що пропозиція про обнулення термінів [Володимира] Путіна не має ніякого відношення до тексту Конституції». «Я відчуваю, що мене легенько *** (обдурили)», — написав Лебедєв і заявив, що «не просто сам не піде» на голосування, «але і всім іншим активно не радить».

Крім того, з-за цього ролика опозиційний політик Олексій Навальний став фігурантом кримінальної справи. Коментуючи відео, Навальний назвав «холуями» і «зрадниками», героїв ролика. Одним з тих, хто взяв участь у запису, був ветеран Гнат Артеменко. Онук ветерана опублікував пост, в якому просив покарати Навального, і незабаром Слідчий комітет порушив стосовно політика справу про наклеп.

Відео в підтримку голосування нещодавно записали дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання Євген Плющенко і його дружина — продюсер Яна Рудковська. У ролику також знявся семирічний син пари — Саша, відомий в мережі як Гном Гномыч. Ролик був опублікований в Instagram. Частина передплатників визнала відео пропагандою і розкритикувала Плющенко і Рудковську. «Нещасний дитина, якій дісталися жадібні, безсовісні батьки», — прокоментував відео той же Навальний. Євген Плющенко в свою чергу заявив, що йому соромно жити з Навальним в одній країні і запропонував «по-чоловічому» обговорити питання про поправки.

Співак Олег Газманов в ролику заявляє, що буде голосувати за поправки до Конституції, «які не дадуть шансу спотворити нашу історію, топтати пам’ять про наших героїв, глумитися над могилами предків».

Актор Володимир Машков виступає за те, щоб «ні в кого не було можливості забрати частину нашої території».

Актор Георгій Дронов, який зіграв головні ролі в серіалах «Вороніни» і «Саша + Маша», вторить Машкову. У відео він спочатку перераховує російські природні визначні пам’ятки, такі як озеро Байкал або долина гейзерів на Камчатці, а потім каже, що «це і є наша Батьківщина, велика й неподільна».

Актор Сергій Безруков ратує за збереження російської мови.

Піаніст Денис Мацуєв, який входив в робочу групу з підготовки поправок в Основний закон, відео стверджує, що «поправки до Конституції можуть забезпечити дбайливу охорону і захист нашого унікального культурного коду». Будучи учасником робочої групи, Мацуєв, а також артист Олександр Калягін і директор Ермітажу Михайло Піотровський запропонували доповнити 70-ю статтю поправкою про те, що культура Росії є унікальним спадщиною багатонаціонального народу і охороняється державою. Піотровський заявляв, що ця поправка дозволить створити законодавство, якого немає ніде у світі».

Співак і актор Михайло Боярський в ролику піклується про майбутнє наших дітей і нащадків». «Мені хочеться, щоб вони відчували себе захищеними у наш складний час. Щоб вони були впевнені в підтримці і допомозі держави протягом всього свого життя», — заявляє Боярський.

Член команди КВН «Уральські пельмені» Андрій Рожков в ролику закликає прийти на дільниці 1 липня. Артист заявляє, що це шанс для кожної людини «бути причетним до чогось воістину значимого».

За поправки висловилася і колега Рожкова Юлія Михалкова.

Висловлювання в ЗМІ

Диригент Юрій Башмет заявив про необхідність загального голосування 1 липня в ефірі телеканалу «Москва 24». «Те, що культура буде під захистом закону тепер — це дасть можливість процвітання населенню нашої країни. Воно буде більш активним тепер, якщо проголосує, буде брати участь у процесі життя нашої Батьківщини. Тому це важливо», — сказав він.

Актор Дмитро Харатьян розповів газеті «Аргументи і Факти», що буде приймати участь у голосуванні. «Звичайно, я буду приймати участь у голосуванні за поправки до Конституції, тому що мені не байдуже все, що відбувається в моїй країні, все, що пов’язане з її минулим, сьогоденням і майбутнім. І я думаю, що від того, як ми проголосуємо, залежить не тільки наше майбутнє. Тому що серед поправок є і ті, які безпосередньо стосуються нашої культури, мистецтва та історії, які важливі для розуміння нашого минулого», — повідомив він.

Пости Instagram

Зірки, які виступили Instagram на підтримку голосування по Конституції, в основному просувають ідею голосування онлайн. Таке голосування проходить тільки в Москві і Московській області.

Так, з агітацією електронного голосування виступила телеведуча та співачка Ольга Бузова. «Одна з речей, яка не може не радувати — можливість проголосувати за поправки до Конституції, не виходячи з дому», — написала вона. Деякі передплатники Бузової поцікавилися у телезірки, скільки їй заплатили за цей пост. Інші повідомляли, що будуть голосувати проти внесених поправок. Були й ті, хто вважав голосування безглуздим, адже закон про внесення змін до Конституції вже прийнятий і навіть підписаний президентом Володимиром Путіним.

Телеведуча Ксенія Бородіна пише, що «напевно, б ще подумала, йти чи ні у зв’язку з епідеміологічною ситуацією», а онлайн обов’язково проголосує.

Співак Стас Михайлов у своєму пості щиро пише, що «1 липня 2020 року пройде загальноросійський голосування з питання схвалення змін до Конституції РФ». Правда, потім він уточнює, що голос можна віддати «за» або «проти», але наполягає, що проголосувати потрібно обов’язково. Він також вказує на можливість електронного голосування.

33-річна співачка Кеті Топурія запевняє, що «до цього року ніколи не ходила на голосування», а тепер буде «виправлятися». В її записі також згадано онлайн-волевиявлення. Цей пост Топурії зібрав більше 9 тис. коментарів, де передплатники артистки дорікали її в продажності.

Популярний б’юті-блогер, співачка Айза Анохіна каже, що всі дорослі люди зобов’язані голосувати, «бо це відповідальність, яку ми повинні взяти».

Були і ті, хто відмовився рекламувати поправки. Зокрема, блогер Катя Конасова заявила, що їй запропонували 1 млн рублів за рекламу поправок, але вона відмовилася. Ролик Конасовой набрав понад півмільйона переглядів і близько 85 тисяч лайків.

Володимир Путін підписав прийнятий Держдумою і Радою Федерації закон про внесення в Конституцію декількох десятків поправок ще 14 березня. Через два дні документ схвалив Конституційний суд. Наступний крок — загальноросійський голосування за запропонованими поправками, яка пройде 1 липня. Цей день оголосили вихідним.

Ключова поправка дозволить Путіну повторно балотуватися на посаду президента і бути при владі до 2036 року. Серед інших поправок — згадка в Конституції Бога, російської мови як мови «державотворчого народу», а також заборона на «фальсифікацію історії». Крім того, поправки передбачають перерозподіл повноважень між гілками влади, пріоритет російських законів над міжнародним правом, закріплюється поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.