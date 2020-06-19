У Рибінську побили сина глави міста Добрякова

«Кримінал» на вимогу голови

Чому на дорогах треба дотримуватися ПДР і дотримуватися повагу до інших учасників руху? Все просто – можна нарватися на родичів голови Рибінська або його самого.

На початку квітня 2020 року в Рибінську, один з автолюбителів виявився не в приємній ситуації – під час руху його «підрізав» іншого автомобіліст. Причому, останній почав сигналити, вимагаючи зупинитися.

Перший водій зупинився і почув у свою адресу образи і нецензурні вислови», все це супроводжувалося розмахуванням руками від другого учасника дорожнього конфлікту.

У результаті, перший водій не стримався і вдарив пару разів автохама по обличчю, у якого вся пиха одразу пропала, і він вважав за краще втекти.

Втім, коли перший учасник руху знову сів у машину, останній осмілів, підійшов і став бити по капоту супроводжуючи все це погрозами.

Другий водій був у машині з дівчиною, і здавалося б – просто «понти» перед молодою особою, але виявилося все не так просто – водій виявився сином Дениса Добрякова (Олександр Добряк). І, як кажуть, «понеслося»…

Відео події

Почалося все із заяви в поліцію сина голови про притягнення до кримінальної відповідальності «кривдника».

У поліції відмовили – це склад адміністративного правопорушення і не більше. Але тут підключився тато (все ж глава міста, як не крути). Денис Добряків став вимагати від поліції і прокуратури порушення кримінальної справи. Спочатку йому відмовили, однак «адміністративний ресурс» зробив свого справу, і після декількох спроб кримінальну справу все-таки порушили.

Нагадаємо, федеральним законом від 7 лютого 2017 року № 8-ФЗ до статті 116 Кримінального кодексу РФ «Побої» внесено зміни.

Стаття викладена в новій редакції і тепер кримінальна відповідальність настає за «побої або інші насильницькі дії, які заподіяли фізичний біль, але не спричинили легкого шкоди здоров’ю, вчинені з хуліганських мотивів, а так само з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи з мотивів ненависті або ворожнечі відносно якої-небудь соціальної групи».

Під кримінально-караними діяннями, вчиненими з хуліганських спонукань, розуміються умисні дії, спрямовані проти особистості людини або його майна, які вчинені без жодного приводу або з використанням незначного приводу.

Для правильного встановлення зазначених мотивів у разі вчинення винним насильницьких дій в ході сварки або бійки, з’ясовується, хто став їх ініціатором, не спровокований конфлікт для використання його як привід до скоєння протиправних дій.

У разі, якщо призвідником сварки або бійки з’явився потерпілий, або коли приводом до конфлікту послужило його протиправну поведінку, особа, яка завдала побої, не може притягатися до відповідальності за статтею 116 КК РФ, так як хуліганських мотивів в його діях не було.

Тепер побої переведені в розряд адміністративних правопорушень — стаття 6.1.1 «Побої» КоАП РФ.