Врачи рассказали, как клубника может навредить здоровью

В то время как клубника является полезным дополнением в любом рационе, люди, которые хотят ее есть, должны делать это в меру.

Об этом пишет medicalnewstoday.

Фрукты, как правило, содержат сахар, несмотря на их питательную ценность. Клубника содержит 8,12 мг сахара на чашку.

Существует также риск того, что клубника может содержать остатки пестицидов. Каждый год Экологическая рабочая группа (ЭРГ) составляет список фруктов и овощей с самым высоким содержанием остатков пестицидов, известный как «грязная дюжина».

Клубника часто занимает высокое место в списке. ЭРГ предлагает людям покупать органическую клубнику, чтобы снизить риск воздействия пестицидов.

Бета-блокаторы, тип лекарств, которые врачи чаще всего назначают при заболеваниях сердца, могут повышать уровень калия в крови. При приеме бета-блокаторов люди должны употреблять продукты с высоким содержанием калия, например, клубнику, в умеренных количествах.

Потребление слишком большого количества калия может быть вредным для людей, чьи почки не полностью функционируют. Если почки не могут удалить избыток калия из крови, это может привести к гиперкалиемии или повышению уровня калия. Это может привести к рвоте, затруднению дыхания и учащенному сердцебиению.