Спікер Держдуми В’ячеслав Володін: «після Путіна буде Путін»

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін, відповідаючи на питання, чи згоден він з тим, що поправки до Конституції необхідні для створення системи «після Путіна», відповів, що «після Путіна буде Путін». «Якщо ми з вами говоримо про сильну Росію, то після Путіна буде Путін. Все, що після президента Путіна буде відбуватися, буде відбуватися за лекалами, які він заклав. Росія може бути тільки сильною. Путін це зробив. Він заклав систему, яка Росію робить сильнішими з кожним роком. Тобто все, що він заклав, створивши фундамент, в майбутньому обов’язково буде працювати, і на це буде спиратися наступний президент. Буде продовжувач всього того, що він зараз створив», — заявив Володін в інтерв’ю «Газеті.ру».

На його думку, «зміни до Конституції вносилися не конкретно під людину». А поправка про обнулення президентських термінів Володимира Путіна, як вважає Володін, «не поправка одній [Валентини] Терешкової»: «Це все жило в умах, і це була тема, яка для всіх була вкрай важлива. Вона, до речі, вкрай важлива і для опозиційних фракцій. Опозиційні фракції прекрасно розуміють, що немає більш сильної кандидатури».

Володимир Путін підписав прийнятий Держдумою і Радою Федерації закон про внесення в Конституцію декількох десятків поправок 14 березня. Через два дні документ схвалив Конституційний суд. Наступний крок — загальноросійський голосування за запропонованими поправками, яка пройде 1 липня. Цей день оголосили вихідним. Ключова поправка дозволить Путіну повторно балотуватися на посаду президента і бути при владі до 2036 року. Серед інших поправок — згадка в Конституції Бога, російської мови як мови «державотворчого народу», а також заборона на «фальсифікацію історії». Крім того, поправки передбачають перерозподіл повноважень між гілками влади, пріоритет російських законів над міжнародним правом, закріплюється поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.