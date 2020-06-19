На Київщині потужний буревій повалив дерева і стовпи

У Київській області пройшли сильні дощі, що супроводжувалися сильними поривами вітру.
Одним із постраждалих від негоди населених пунктів став селище Клавдієво-Тарасове, яке знаходиться в 30 км від столиці. Місцеві жителі оприлюднили кадри наслідків у паблике «Клавдієво-онлайн» у Facebook.
У Київській області пронісся потужний ураган
В результаті було знищено величезну кількість дерев, місцями навіть бетонні стовпи, пошкоджені електрокомунікації і затоплені вулиці.
У Київській області пронісся потужний ураган
У Київській області пронісся потужний ураган
У Київській області пронісся потужний ураган
У Київській області пронісся потужний ураган
У Київській області пронісся потужний ураган
У Київській області пронісся потужний ураган
У Київській області пронісся потужний ураган
У Київській області пронісся потужний ураган
У Київській області пронісся потужний ураган
У Київській області пронісся потужний ураган
У Київській області пронісся потужний ураган
(Відео – Facebook Олени Семко)
(Відео – Facebook Олени Сидоренко)