ВСУ обстріляли мінами на Донбасі: у України втрати

За минулу добу, 18 червня, російські війська 14 разів атакували позиції українських військових. В результаті обстрілу один наш воїн загинув, один отримав поранення.

Ворог застосовував заборонені Мінськими угодами міномети, гранатомети і кулемети, повідомляє прес-центр штабу ОНС в Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» загарбники обстрілювали українські позиції в районі Авдіївки – з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі Мар’їнки – з ручних, автоматичних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» поблизу Кримського противник вранці випустив 7 хв з мінометів калібру 120 мм, а у другій половині дня двічі обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поруч з населеним пунктом Горіхово російські найманці три рази відкривали вогонь по українським захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними розвідки, 18 червня українські захисники знищили один ворожий військовий вантажівка і склад боєприпасів на позиції мінометної загарбників.

З початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські збройні формування обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Кримського. Також противник застосував міномети калібру 82 мм на підступах до Шумів.

Зведення ООС на 19 червня

Зведення ООС на 19 червня

Карат ООС на 18 червня