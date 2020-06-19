Митник дав добро: порт “Чорноморськ” викрадено сім “Аутлендеров”

Співробітники Управління власної безпеки ГУ ГФС в Одесою області виявили черговий факт неправомірної діяльності.

Один із співробітників Одеської митниці сприяв розкраданню та ухилення від обов’язкових митних платежів на суму понад 1 млн. грн.

За попередньою інформацією, співробітник Одеської митниці вступив у змову з митним брокером — представником підприємця. Результатом такого «співробітництва» стало безпідставне дозвіл на виїзд з території морського торговельного порту «Чорноморськ» семи нових автомобілів Mitsubishi Outlander. На момент видачі дозволу автомобілі знаходились під митним контролем, не пройшли митне оформлення і не мали підстав виїжджати з території порту.

Надалі слід цих автомобілів пропав.

Таким чином дії співробітника митниці призвели до ненадходження до державного бюджету України обов’язкових митних платежів на суму більше 1 млн. грн.

За матеріалами Управління власної безпеки ГУ ГФС в Одеській області зареєстровано кримінальне провадження, в рамках якого 18 червня 2020 голи співробітнику митниці оголошено про підозру. Митник підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального Кодексу України (службова недбалість). Зараз вирішується питання про винесення запобіжного заходу.