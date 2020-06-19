У світі COVID-19 діагностували у 8,5 млн людей

З початку епідемії у світі COVID-19 підтвердили у 8 млн 578 тисяч 283 людей, з них одужали 4 млн 530 тисяч 276 пацієнтів, а 456 286 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 3,5 млн людей.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьму світі.

Лідером за кількістю підтверджених інфікованих залишаються США. Там коронавірусне захворювання виявили у 2 млн 263 тисяч 651 людини. Серед них понад 930 тисяч вже одужали, а 120 688 — померли від ускладнень.

Друге місце за кількістю інфікованих у Бразилії. Там COVID-19 підтвердили у понад 983 тисяч людей. Летальних випадків зафіксували 47 869, водночас одужали понад 520 тисяч інфікованих.

На третьому місці — Росія. За весь час там офіційно виявили 561 091 людину з коронавірусом, з них майже 314 тисяч вже одужали.

Варто зазначити, що офіційна кількість померлих від коронавірусу в РФ залишається напрочуд низькою (7 660) у порівнянні з іншими країнами зі схожою кількістю хворих. Це, ймовірно, пов’язаність язано з тим, що значно частину померлих від COVID-19 в Росії зараховують до померлих від інших хвороб.

Замикають п’ятому ятірку «країн-лідерів» Індія з 381 091 інфікованим та Велика Британія — з 300 469 випадками.