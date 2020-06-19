Московський стрілок знущався над жертвою перед вбивством

Севастян Путінцев, який розстріляв у Москві модель Єлизавету Хлюпину, знущався над нею перед її смертю. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Перед тим як вистрілити їй в голову, він закував її в кайдани.

Раніше стало відомо, що Хлюпина, вже поранена, встигла зателефонувати в поліцію і назвати ім’я злочинця.

22-річні Хлюпина і Путінцев розлучилися в березні, але молодий чоловік з цим не змирився і переслідував Єлизавету. Кілька разів вона змінила номер телефону і видаляла акаунт у соціальних мережах. Періодично Путінцев влаштовував під вікнами Хлюпиной концерт під гучну музику з машини — співав про кохання або приносив вибачення.

Вдень 18 червня Путінцев прийшов додому до Хлюпиной і з гладкоствольної напівавтоматичної рушниці «Сайга» застрелив її, її матір та чотирирічного сина, а потім покінчив з собою.