«Провладний каток, шаленство ЦВК — нічого нового»

Сенатор Мархаев заявив про працюючому «провладному ковзанці» з-за поправок до Конституції

Сенатор від Іркутської області (КПРФ) В’ячеслав Мархаев розкритикував російську владу за те, як йде підготовка до голосування за поправки до Конституції. Він здивований, які величезні кошти виділяються на ці цілі, тоді як реальної допомоги населення не отримало під час кризи, викликаного пандемією коронавіруса. Мархаев також засумнівався в законності видачі призів за участь у голосуванні.

«У суспільстві дані поправки викликали бурхливі обговорення, і нам, представникам регіонів, як нікому відома ця обстановка. А ситуація складається не зовсім здорово. У відсутність прямої достатньої підтримки населення і бізнесу в умовах ізоляції раптом вишукуються чималі мільярди для проведення голосування за поправки до Конституції, на рекламу в ЗМІ, дорогі банери на кожному розі з закликом „Це наше рішення!“, сотні тисяч екземплярів газет із закликом яскравих особистостей: „Як добре ми заживемо після прийняття поправок!“, — зазначив сенатор у своєму виступі в Раді Федерації. — Мабуть, їх відсутність вже майже 30 років нам заважало краще жити. За активність у голосуванні подарунки — квартири, машини, iPhone, різні сертифікати та багато іншого. Як це порівнюється з законністю?»

Мархаев впевнений, що федеральному центру потрібно показати «нищівний результат» і для цього докладаються максимальні зусилля. «У регіонах вибудувана вся лінійка — це провладний каток, шаленство ЦВК і його структур, готовність підставити плече, правоохоронна система, армія, поступлива бюджетна сфера і в місця не настільки віддалені спрямовані незгодні. Нічого нового, мало що змінюється в нашому спільному домі. Ким приймаються закони?» — заявив він.

В’ячеслав Мархаев став єдиним членом Ради Федерації, яка 11 березня проголосував проти прийняття закону про поправки до Конституції. Він вважає поправки «конституційним переворотом», оскільки «порушені всі можливі і неможливі норми, правила, закони, в тому числі норми чинної Конституції».

Президент РФ підписав прийнятий Держдумою і Радою Федерації закон про внесення в Конституцію декількох десятків поправок 14 березня. Через два дні документ схвалив Конституційний суд. Наступний крок — загальноросійський голосування за запропонованими поправками, яка пройде 1 липня. Цей день оголосили вихідним, хоча достроково можна буде проголосувати з 25 червня.

Ключова поправка дозволить Путіну повторно балотуватися на посаду президента і бути при владі до 2036 року. Серед інших поправок — згадка в Конституції Бога, російської мови як мови «державотворчого народу», а також заборона на «фальсифікацію історії». Крім того, поправки передбачають перерозподіл повноважень між гілками влади, пріоритет російських законів над міжнародним правом, закріплюється поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.