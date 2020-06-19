Комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Киевстройреконструкция» домовилася з ТОВ «Будмонтажсервіс 1» про реконструкція зони відпочинку «Центральна», що на Трухановому острові у Дніпровському районі Києва за 130 млн грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Відповідно до укладеного 15 червня договором, «Будмонтажсервіс 1» повинен провести реконструкцію зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові у Дніпровському районі (Перший пусковий комплекс).

Завершити роботи передбачається до 31 грудня 2021 року.

Реконструкція, серед іншого, передбачає:

— установку душових і роздягалень, пляжних лежаків;

— зведення майданчика зі скалодромом, майданчики для настільного тенісу, мотузкового містечка, дитячої площадки, майданчики для відпочинку в гамаках, майданчики з артоб’ектамі;

— встановлення спостережних вишок та велопарковки.

Як уточнює видання 368.media, «Будмонтажсервіс 1» фігурує в справі про можливе присвоєння бюджетних грошей при виконанні робіт з розчищення та благоустрою озера у парку Відрадний в Солом’янському районі Києва, які «Київзеленбуд» замовив за більш ніж 42 млн гривень. Компанія також проходить по справах про Куренівському парку та паркової зони по вул. Ю. Шухевича між вул. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака, зазначає ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що охоронці народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука облаштували тренувальну базу на столичному Трухановому острові.

В тему: Заступник Кличка забудовує набережну річки Коник поблизу Жукова острова

SKELET-info

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Фірма-фігурант розслідувань проведе реконструкцію Труханового острова за 130 мільйонів оновлено: 19 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0