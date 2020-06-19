В Україні будуть автоматично перераховувати борги за аліменти

В Україні щорічно індексувати борги по сплаті аліментів без рішення суду. Виконавці повинні будуть проводити перерахунок без додаткового рішення суду.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Наприклад, якщо батько заборгував 10 тис. грн, а річна інфляція склала 10%, то в наступному році доведеться повернути вже 11 тис.

«Законопроектом передбачається щорічне обчислення виконавцем індексації розміру аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, і подальше стягнення з боржника аліментів у відповідному розмірі, без звернення стягувача до суду», – йдеться в законопроекті №3112, який Верховна Рада 19 червня ухвалила в першому читанні.

Згідно з документом, виконавець зобов’язаний обчислювати розмір заборгованості із сплати аліментів щомісяця проводити індексацію, визначеного судом у твердій грошовій сумі щорічно. Виконавець зобов’язаний повідомити про розрахунок заборгованості стягувачеві і боржнику.