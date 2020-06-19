Коронавірус побив рекорд в Україні: які області потрапили під удар

За останню добу, 18 червня, п’ять регіонів України стали лідерами за кількістю заражених коронавирусной інфекцією.

Про це під час брифінгу 19 червня повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він підкреслив, що в країні встановили новий антирекорд за добової захворюваності – 921 новий заражений.

Найбільше нових інфікованих COVID-19 зареєстрували в областях:

Львівській – 142

Рівненській – 121

р. Київ – 92

Закарпатській – 78

Чернівецькій – 76.

Поширення коронавіруса в Україні