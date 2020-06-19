Найстаріший депутат Німеччини пішла на політичну пенсію в 101 рік

У німецькому місті Кирххаймболандене в землі Рейнланд-Пфальц відбулися проводи на політичну пенсію 101-річного члена міської ради Лізель Хайзе, депутатська кар’єра якої була короткою, але запам’ятовується.

Про це повідомляє DW.

На початку минулого року колишня вчителька вирішила виставити свою кандидатуру на місцевих виборах і пізніше отримала депутатський мандат, ставши найстарішим міським депутатом в Німеччині.

У політику – через басейну

Кирххаймболанден – місто невелике, тому для обрання Лізель Хайзе потрібно було набрати близько дев’ятисот голосів. Піти в політику вона вирішила, щоб домогтися відкриття міського басейну, що не працює вже багато років. Як вона тоді заявила, для неї самої басейн був справжнім “еліксиром молодості”, а для багатьох юних жителів міста – свого роду другий “дитячою кімнатою”.

Бургомістр закликав інших пенсіонерів наслідувати приклад Лізель Хайзе

Своєї головної мети вона, на жаль, не домоглася. Скласти повноваження вирішила з-за похилого віку, вірніше, як вона сама розповіла телерадіокомпанії SWR, труднощами із-за проблем із зором і слухом, що ускладнюють участь у засіданнях. Проводи депутата на політичну пенсію були дуже теплими та сердечними.

Бургомістр Марк Мухов у своїй промові під час офіційної церемонії – на першому засіданні після пом’якшення карантинних заходів під час пандемії коронавіруса – підкреслив, що Лізель Хайзе стала прикладом для всіх людей старшого віку і закликав їх брати участь у політичному житті міста.

Важливий не успіх, а вірні вчинки

Близько 80 років тому членом міської ради Кирххаймболандена був батько Лізель Хайзе. У 1938 році він засудив руйнування місцевої синагоги, після чого на тиждень потрапив під арешт і лише дивом, завдяки зусиллям друзів, уникнув відправлення в концтабір.

Сама Лізель Хайзе зі скепсисом ставиться до традиційним політичним партіям. Симпатію відчуває хіба що по відношенню до колишнього соціал-демократичному канцлеру Німеччини Гельмуту Шмідту.

“Для мене важливий не успіх, а вірні вчинки, – підкреслила вона в минулому році. – Голос потрібно подавати, поки є сили”.