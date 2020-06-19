Кількість біженців у світі становить майже 80 мільйонів, – ООН

Понад 1% жителів планети є біженцями – загалом нині їхня кількість становить 79,5 мільйонів.

Про це свідчать дані щорічного звіту Агентства ООН у справах біженців.

«У звіті вказується, що частка вимушених переселенців наразі спіткала більш ніж 1% відсоток людства – 1 з 97 жителів планети – і все менше з тих, хто втік зі своїх осель, зможуть повернутися назад. Станом на кінець 2019 року було переміщено безпрецедентні 79,5 мільйонів осіб», – йдеться в повідомленні.

Також у документи наголошується на погіршенні перспектив швидкого вирішення становища біженців. Так, якщо в останнє десятиліття 20 століття щороку приблизно 1,5 мільйона біженців могли повертатися додому, то за останні 10 років ця цифра зменшилася до 385 тисяч.

У звіті підкреслюється, що з 79,5 мільйонів людей, які пережили вимушене переміщення наприкінці минулого року, 45,7 мільйонів – це люди, які втекли в інші райони своїх країн. А решта – переміщені в інші країни, при чому 4,2 млн з них очікують результатів прохання про надання притулку.

В ООН наворожили, що щонайменше 100 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки за останнє десятіліття, шукаючи безпечного притулку в своїх або за межами своїх країн.