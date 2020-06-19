Мемуари, яким не судилося покинути Білий дім

«Фінляндія — частина Росії або «щось на зразок сателіта»? (Дональд Джон Трамп)

Занадто пухкі мемуари виходять у колишнього радника президента з національної безпеки: книга Джона Болтона ще не вийшла, а вже стала поперек горла Дональду Трампу. Справа в тому, що на тлі майбутніх виборів випуск подібної літератури може боляче вдарити по авторитету президента, а враховуючи, що автор «Кімнати, де все сталося» був звільнений через політичні розбіжності з адміністрацією президента, то це позначиться і на Білому будинку в цілому.

Болтон не з чуток знає «предмет» розмови і, за найскромнішими оцінками The New York Times, своєю книгою здатний «знищити портрет нинішнього президента», продемонструвавши його повну некомпетентність. Навіщо далеко ходити? Однією сміховинною фрази про причетність Фінляндії до Росії достатньо, щоб зрозуміти наскільки широким кругозором володіє американський лідер.

Мін’юст США вже підметушився і зажадав перевірити рукопис на предмет розголошення державної таємниці. Нічого смішного в тому, що міністерство прирівнює перли «приголомшливо недосвідченого президента до держтаємниці, немає, адже якщо «дивацтва» Трампа стануть надбанням громадськості, то наслідки будуть цілком конкретними.

Ще не вийшла в друку рукопис і без того мала потенційний статус бестселера, а після судових позовів Мін’юсту США і зовсім ризикує стати хітом продажів з мільйонним накладом і переведенням на більшість мов світу. Коли чорний піар працює на руку, як говориться.