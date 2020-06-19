У певних регіонах планують посилити карантинні обмеження, – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявивши, що у разі збільшення кількості хворих на COVID-19, у певних регіонах будуть вводити нові обмеження.

Про це він заявив на брифінгу МОЗ 19 червня

“Ми будемо реагувати. Ми будемо ініціювати жорстку контроль щодо дотримання тімі чи іншими закладами вимог карантину. А саме, транспорт, яким люди користуючись масками. Мова йде про деякі супермаркети, у яких перестали дотримуватися соціальної дистанції і не користуються масками.

Ми вважаємо, що мають вводитися жорсткі обмеження у певних регіонах умовах адаптивного карантину. Насамперед, я кажу про обмеження роботи певних закладів, наприклад, нічних клубів.

Ми будемо ініціювати скликання регіональніх комісії ТЕБ і НС для того, щоб вони вводили обмеження”, – сказав міністр.

За словами Степанова, в лікарнях збільшується кількість госпіталізованих, зростає заповненість ліжок.