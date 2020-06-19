Економіка України не витримає другого жорсткого карантину, — Ткаченко

Українцям слід більш свідомо дотримуватися правил безпеки в умовах поширення коронавирусной інфекції, оскільки переклад карантину в більш жорсткий режим знову економіка України не витримає.

На цьому акцентував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у вечірньому ефірі телеканалу 1+1 в четвер.

«Економіка України другого карантину не перенесе. Ми втрачаємо гроші не тільки у креативних індустріях, в туризмі, ми втрачаємо багато мільярдів грошей. І очевидно, що починати треба з себе і відповідальність повинна бути», — сказав Ткаченко.

Він здивований ставленням людей до елементарним правилам безпеки: відсутність захисних масок в громадських місцях, не дотримання соціальної дистанції. «Коли я бачу відсутність масок у Верховній Раді, коли я бачу стрибаючих людей на танцювальних майданчиках, ми так можемо дострибатися до оголошення другого карантину», — додав чиновник.