Зеленського не змогли оштрафувати за каву в кав’ярні, бо він недоторканний: суддя чекає роз’ясненнями яснень

Сьогодні, 19 червня, суд у Хмельницькому мав розглянути питання щодо адміністративного порушення президента Володимира Зеленського.

Йдеться про відвідування президентом та делегацією кафе у Хмельницькому, коли це було заборонено згідно з карантинними обмеженнями.

Про це пише “Громадське”.

Суддя призупинив провадження і звернувся до Верховного суду для розтлумачення, чи може бути голова держави притягнутий до адміністративної відповідальност, адже відповідно до Конституції президент є недоторканим.

Таке рішення оголосив суддя Андрій Місінкевич.