Справу проти Сергія Тігіпка у Великобританії не закрито, його можуть оголосити в розшук по лінії Інтерполу

Спроби одіозного банкіра і соратника Януковича Сергія Тігіпка зачистити інтернет від згадок про те, що правоохоронні органи Великобританії порушили проти нього справу за звинуваченням у викраденні дітей, виявилися не випадковим явищем.

Як повідомило наше джерело в правоохоронних органах справу проти Тігіпко у Великобританії не тільки не закрито, а активно розслідується. Зараз Тігіпко і його сім’я повністю відмовилися від поїздок до Лондона, де у банкіра є майно і активи, а слідчі органи неодноразово відправляли йому повістки, які він ігнорує.

Як стверджує джерело, справа дійшла до того, що Сергій Тігіпко може бути оголошений у розшук по лінії Інтерполу. Ще один можливий сценарій, це вимога екстрадиції банкіра в Лондон.

Нагадаємо, що з березня минулого року поліція Великобританії веде розслідування проти бізнесмена Сергія Тігіпка, якого підозрюють у сприянні викрадення і вивезення двох внучок з британським громадянством з Великобританії в Україну. Про це пише BBC Україна.

За даними видання, Тігіпко допомагав своїй доньці Анні ігнорувати постанови Високого суду Лондона і залишитися з дітьми в Києві.

Про що мова?

Ганна Тігіпко зустрілася з батьком дітей у 2010 році, а одружилися вони в 2012-м. Пара оселилася в Північному Лондоні і народила двох дочок. Але в кінці 2015 року батько оголосив про розірвання шлюбу.

Дочка українського бізнесмена заснувала власну клініку в Лондоні та з допомогою матері купила будинок в Хемпстеде, одному з найдорожчих районів британської столиці, і планувала залишитися жити у Великобританії.

Пізніше Ганна Тігіпко зустріла іншого чоловіка і вийшла за нього заміж у 2017 році в Україні. У листопаді того ж року вона взяла дочок в поїздку в Київ і залишилася там, порушивши таким чином угоду з батьком. Жінка продала будинок і відмовилася від бізнесу в Лондоні.

У квітні 2018 року Високий суд Лондона постановив, що Ганна Тігіпко повинна повернутися жити до Лондона, де живе батько дітей, який має британське громадянство, щоб вони могли з ним бачитися. Незважаючи на це, жінка постійно ігнорувала постанови суду.

Як пише ВВС Україна, суддя Джастін Мостін публічно розкрив імена Ганни і Сергія Тігіпка з метою змусити матір і діда повернути дітей. Сама Ганна Тігіпко заявляє, що все, що вона зробила з тих пір, як чоловік покинув її в 2015 році «було заради добробуту її дітей і ні для кого більше. Вона додала, що діти щасливі і зараз живуть в Україні».