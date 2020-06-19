Житель Воронежа влаштував стрілянину в магазині через несвіжого м’яса

У Воронежі 52-річний місцевий житель кілька разів вистрілив в продавщицю з травматичного пістолета, вирішивши, що купив поганий товар. Інформацію опублікували на сайті ГУ МВС РФ по області.

За даними слідства, чоловік купив в магазині м’ясо, але залишився незадоволеним покупкою. Подумавши, що несвіжий продукт, він сходив додому за травматичним пістолетом. Повернувшись в торговий павільйон, він не менше чотирьох разів вистрілив в 31-річну продавщицю. Його затримав місцевий поліцейський, який опинився поруч, у позаслужбовий час. Він обеззброїв чоловіка і утримував його до приїзду Росгвардии та слідчо-оперативної групи.

У відділі він дав свідчення. Стосовно чоловіка порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 213 КК РФ («Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї або предметів, використовуваних як зброї»). Максимальне покарання за цією статтею — позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше у Воронежі 22-річна дівчина-волонтер «Єдиної Росії» спіймали на продажу продуктових наборів, які призначалися для малозабезпечених сімей, постраждалих через коронавіруса.