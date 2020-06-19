В сети показали редкий украинский автобус ЛАЗ

Этот автобус чудом дожил до наших дней

Блогер рассказали об одном очень необычном автобусе. Речь идет о забытой модели от украинского ЛАЗ.

Мало кто помнит достаточно редкую модель автобуса ЛАЗ-42021. Данная модель производилась на заводе вплоть до 1993 года и за все время было создано около 7500 экземпляров.

К 2020 году подобных раритетов практически не осталось. Если их и можно где-то найти, то разве что в музеях. В целом, внешне, да и конструктивно автобус напоминал широко известную модель для простых потребителей – ЛАЗ-4202. А вот редкая модификация, о которой идет речь сегодня, имела несколько особенностей. Так, ЛАЗ-42021 был гораздо комфортнее и был предназначен для междугородних перевозок.

На эти автобусы ставились двигатели КамАЗ на 180 л.с., которые обычно работали в паре с 5-ступенчатой «механикой».

Дизайн был достаточно скромным и не особо броским. Данный автобус ничем не выбивался из общих стилистических традиций автобусов времен СССР. Его разработка велась на Львовском заводе, который в советское время был одним из главных производителей подобной техники для всего СССР.

Несмотря на ряд особенностей и более комфортный салон, автобус был максимально унифицирован с другими автобусам из СССР. Все это было сделано для того, чтобы максимально снизить затраты на производство данного транспортного средства, а также сделать автобус более ремонтопригодным. Задний мост, к примеру, был от популярного в то время венгерского производителя Raba. А передний и вовсе был взят у ЛиАЗа-677.

ЛАЗ-4202 даже получил в народе забавное прозвище «Хочу быть Икарусом». Но как бы забавно это не звучало, в реальности детищу львовских инженеров было очень далеко до «Икаруса». Подкачивала, как надежность, так и довольно неприхотливый интерьер.

При этом нельзя не отметить тот факт, что данный автобус поставил настоящий рекорд по годам производства. В целом его выпускали более 20 лет. Несмотря на почти 7 тысяч единиц, произведенных за это время, до наших дней дожили немногочисленные экземпляры и встретить их на улицах в наши дни попросту нереально.