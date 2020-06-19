Ковид настає — Росії не продихнути

Коронавірус мігрує по країні зі столиці в провінцію. І, судячи з усього, ні влади, ні медицина в більшості регіонів не готові прийняти удар.

Майже у всіх муніципалітетах Росії почалося ослаблення карантинних заходів, незважаючи на триваючу пандемію коронавіруса. Офіційно повідомляється, що вона пішла на спад, але в багатьох регіонах лікарні залишаються переповненими, а медики працюють на знос. Здаються обгрунтованими прогнози тих, хто говорить, що після початку спаду захворюваності в столиці хвиля COVID-19 ще може на якийсь час накрити провінції.

17 червня в Росії було зафіксовано 7 843 тис. нових хворих, у той час як місяць тому, 17 травня було зафіксовано 9 709 тис. нових хворих, а найбільше число було за кілька днів до цього, 11 травня — 11 тис. 656. «Крива» нових захворювань на графіках формально поповзла вниз. Однак у регіонах спостерігається інша картина, і «середня температура по лікарні» мало про що говорить.

Хворіємо більше?

У деяких регіонах зараз інфікується навіть більше людей, ніж місяць тому. Так, в Орловській області «Крива» захворювань скаче верх-вниз. 17 червня було підтверджено 67 нових заражених, а за день до цього, 16 червня — 110. Найбільшу кількість нових заражених було зафіксовано 9 червня — 125 осіб.

«За останні два тижні збільшилася кількість хворих коронавирусной інфекцією, причому за рахунок спалахів в лікувально-профілактичних установах, лікарнях. Про що говорить тільки недавній скандал в Орловської обласної лікарні: там зараз пацієнти безлічі відділень опинилися вражені коронавірусом. Заразилися та хворі з хронічними захворюваннями. Наприклад, люди потрапляють до лікарні після інфаркту, поки їх лікують, вони хворіють ще й коронавірусом. Також захворіло багато лікарів, медсестер. Ситуація залишає бажати кращого», — розповів кореспонденту «Росбалта» голова орловської профспілка медпрацівників «Дія», працівник служби «швидкої допомоги» Дмитро Серьогін.

Вболіваємо не тільки COVID?

Медикам доводиться боротися не лише проти «офіційного» коронавіруса, але і проти хвилі інших захворювань. Депутат Держдуми Олег Шеїн вважає, що для розуміння загальної обстановки статистику по коронавирусу треба доповнювати цифрами з захворюваністю на пневмонію.

Якщо, наприклад, в Астраханській області хворих на пневмонію майже в два рази менше, ніж заражених COVID-19, то в Петербурзі і Дагестані дані по позалікарняної пневмонії багаторазово перевищують дані по COVID. І показники смертності там цілком світові», — зауважив парламентарій.

У Володимирській області 17 червня було зареєстровано 56 нових заразилися коронавірусом, в той час як місяць тому, 18 травня, було 99 нових заражень. Однак, за оцінкою керівника профспілкової організації «швидкої допомоги» Володимира, фельдшера Катерини Ашаевой, менше роботи медикам не стало.

«Ми, рядові співробітники «швидкої допомоги», відзначаємо, що дзвінки з пневмонією за останні два тижні стало, напевно, ще більше, ніж було навесні. Виникають навіть проблеми з госпіталізацією цих пацієнтів. Буває, що у Володимирі вже немає вільних місць у лікарні, і нам доводиться госпіталізувати пацієнтів у Володимирську область, по іншим містам», — повідомила розповіла Ашаева.

На думку профспілкової активістки, епідемія показала нестачу потужностей регіональної медицини. «Я взагалі вважаю неприпустимим, що бригада швидкої медичної допомоги розвозить інфекційних пацієнтів по Володимирській області. У нас на зміну виходить всього 7-12 машин з покладених 35-ти. І коли дві машини їдуть в область, то скільки залишиться на Володимир? Щоб доїхати до Гусь-Хрустального, треба витратити півтори години. Півтора туди — півтора назад, і три години з надання допомоги для пацієнтів Володимира випадає. І виходить, що люди з іншою патологією — серцевої і т. п. — опиняються в групі ризику, тому що бригада приїжджає до них набагато пізніше, витрачається колосальний час на госпіталізацію інфекційних пацієнтів», — зазначила Катерина Ашаева.

Потужності не вистачає

В регіонах яскраво проявляються наслідки «оптимізацій» і скорочень у сфері охорони здоров’я. Зараз перепрофілювання лікарень під інфекційні, закриття медзакладів на карантини залишає багатьох росіян без медичної допомоги.

У Пермському краї в перший місяць літа нових інфікованих коронавірусом реєструється більше, ніж у травневі дні. 17 червня було виявлено 67 нових заражених. Найвища цифра була 14 червня — 107 нових заражених, в той час як місяць тому, 17 травня, було зафіксовано 52 нових пацієнтів з цим діагнозом.

Епідемія COVID-19 в Пермському краї вдарила по інших галузях медичної допомоги. І знову з’ясувалося, що здоров’я не вистачає потужностей. «Гостро постала проблема з пологовими будинками. Найбільший пологовий будинок Пермі, який є ще і перинатальним центром, закрився на карантин. В результаті зростають навантаження на інші пологові будинки, які знаходяться на віддалених територіях. Дуже гостро стоїть проблема з обладнанням, кадрами, ліжками», — перерахувала представниця профспілки «Альянс лікарів» Пермського краю Валерія Меркулова.

До цього можна додати, що наслідки захворювання для конкретного пацієнта будуть дуже відрізнятися в залежності від регіону, де він живе. Рівень медицини сильно різниться.

Заболеем, відпочиваючи?

Настання літа може призвести до географічного переміщення «гарячих точок» COVID: росіяни, в тому числі інфіковані, поїдуть на відпочинок в південні регіони. Скупченість відпочиваючих буде сприяти поширенню вірусу.

«В останні дні в Крим хлинуло просто величезна кількість туристів, я бачу багато машин з материковими номерами. Туристична галузь, ті, хто хоче грошей заробити, звичайно, аплодують цьому. Але більшість місцевих жителів, які не залежать від туризму, просто бояться спалаху заражень, бояться захворіти і померти. І всім зрозуміло, що обмеження на в’їзд зняті заради туристичного сезону та необхідності проведення голосування за поправки до Конституції. Впевнений, що аналогічна ситуація складається і в сусідньому Краснодарському краї», — зазначив кримський блогер Олександр Гірський.

Він припустив, що курортна медицина може бути не готова до боротьби з епідемією. «Коли немає туристичного сезону, то кримське охорона здоров’я може справлятися з будь-якими захворюваннями, але коли наставав турсезон і поширювалися ротавірусні інфекції, то місцеві клініки вже не справлялися з об’ємом хворих. Треба розуміти, що кримської медициною ніхто досі особливо не займався. Республіканська клінічна лікарня ще будується. І мало поставити апарати ШВЛ — ще потрібні кадри. На мою оцінному судженню, регіональна медицина не готова до різкого стрибка — до 50-100 хворих в день», — сказав Олександр Гірський.

Кажучи образно, вірус, немов м’ячик, котиться по країні. Звідки-то його выпнули лікарі, але він покотився в інші регіони, і не скрізь готові до конртудару.