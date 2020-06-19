Майора ВСУ, який критикував Зеленського, звільнили зі служби

Майора Збройних сил України Романа Ковальова, який потрапив у скандал через критики на адресу президента Володимира Зеленського, 18 червня звільнили зі служби.

Про це військовослужбовець розповів в ексклюзивному коментарі Обозревателю. Ковальов показав фото наказу про звільнення у зв’язку зі службовою невідповідністю.

За словами майора ЗСУ, він не шкодує про свої дії і написав би пост з критикою на адресу президента і командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Сирского, якщо б міг повернути все назад.

«Я зробив те, що повинен був зробити і ні про що не шкодую. Моя історія досить типова для армійських буднів останнього року і тому, сподіваюся, «справа Ковальова» стане тією останньою краплею, яка переповнить чашу терпіння свідомого українського суспільства і воно, нарешті, почне контролювати армію не тільки в області техніки і озброєння, але і в питаннях прав військовослужбовців та комунікації всередині Збройних Сил», – сказав військовослужбовець.

Ковальов поділився, що далі збирається через суди довести свою невинність, притягнути до відповідальності винних у порушенні його прав і свобод і дати поштовх до змін всередині української армії.

Романа Ковальова звільнили з ЗСУ

«Соромно мені за таке формулювання і хвилююся я за те, що ця фраза «по службовій невідповідності» буде відтепер у моїй особовій справі офіцера? Мені за себе не соромно. Тому що повісили клеймо на невинну людину. Мені боляче. Боляче за тотальну несправедливість… Я служив сумлінно і чесно. І буду відстоювати цю правду у суді», – розповів Ковальов.

Він додав, що хотів би стати омбудсменом з військових питань, щоб «відновити справедливість» у ВСУ.

«Я хотів би використовувати досвід, набутий у цій боротьбі з бездушною системою, на благо суспільства і країни. На сьогодні я хотів би стати омбудсменом з військових питань. Саме ця посада така, що допоможе мені почати зміни в армії, особливо в питаннях відновлення справедливості в ЗСУ, якої, на жаль, зараз немає місця в армії. Також ця посада дозволить мені ініціювати зміни існуючих пострадянських правил і положень, щодо яких існують збройні сили. Тому що військовий – не раб!» – зазначив Ковальов.