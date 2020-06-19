Заступник директора ДБР визнав, що працював на Януковича

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заперечує, що був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича, але підтвердив, що брав участь у суді і подавав ряд документів в його інтересах.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК.

За словами Бабікова, Генпрокуратура не розглядала його як офіційного захисника Януковича, але це не заважало йому подавати клопотання і окремі заяви.

Бабіков додав, що не заперечував участь у судах та подання документів в інтересах Януковича. При цьому адвокати Aver Lex допускалися тільки на окремі засідання, тоді як на інших підозрюваного захищав, за словами заступника директора ДБР, безкоштовний адвокат.

«Що стосується Януковича, то так, я брав участь у суді про обрання йому запобіжного заходу і подавав кілька процесуальних документів. Однак у групу, яка вела справу і здійснювала захист Януковича, не входив», — сказав він

Як повідомлялося, 20 січня Бабіков був призначений на посаду першого заступника директора ДБР.

Після призначення Бабіков стверджував, що не мав ніяких договірних відносин з колишнім президентом збіглим Віктором Януковичем і не знайомий з ним, а також запевняв, що ні за яких обставин не буде втручатися в розслідування справ Майдану.

У той же час прокурор Офісу генпрокурора Яніс Симонов підтвердив, що новий заступник директора ДБР представляв Януковича в суді.

Родичі Героїв Небесної сотні вимагали звільнити Бабікова з посади першого заступника директора ДБР.

27 лютого адвокат сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заявила, що кримінальне провадження по узурпації влади Януковичем розслідується слідчими, які знаходяться під прямим контролем колишнього захисника жкс-презилента Бабікова, а не відділом у справах Майдану, який виведений з-під управління Бабиковым безпосередньо директору ДБР Ірині Венедиктової.

11 квітня в ГБР повідомили, що у Бабікова не встановлено конфлікт інтересів і він не має повноважень щодо дій у виробництвах, в тому числі, пов’язаних з подіями на Майдані у 2013-2014 роках.