Путін може торжествувати: він вже наближається до Йосипа Сталіна і сталінського кумиру Івану Грозному

У Кремлі навіть і не подумали приховувати від громадськості, як тепер можна потрапити в резиденцію президента Російської Федерації. Тесту на коронавірус недостатньо. Тепер потрібно пройти через «дрібнодисперсний водний туман» – простіше кажучи, прийняти душ з антисептика. І це тільки на вході в новоогаревскую резиденцію правителя.

Я навіть не хочу припускати, що відбувається з счастливцами, які отримують можливість зустрітися з Володимиром Путіним безпосередньо. Коронанепробиваемый екран? Ванна? Постійне перебування в тумані під час аудієнції? Мало що можуть запропонувати для порятунку найвищого спокою пензенські умільці, пише Віталій Портников для Граней.ру.

Нічого аморального у світовій історії, схоже, ще не було. Так, звичайно, у часи епідемій монархи ховалися в своїх палацах від чуми, але вони не вимагали в той же час влаштовувати паради щасливих підданих. Так, звичайно, після вибуху на Чорнобильській АЕС комуністична влада влаштувала першотравневу демонстрацію, однак Володимир Щербицький та інші керівники радянської України самі перебували на святковій трибуні і піддавалися тієї ж небезпеки, що й інші учасники ходи. А тут!

А тут глава держави сховався в своїй резиденції, обмежив спілкування з людьми, рідкісні протокольні церемонії проводить в повній самоті, а відвідувачам пропонує пройти через дощ з антисептиків, дбайливо званий «дрібнодисперсним туманом».

І в той же самий час цей чоловік, що живе в страху, ізоляції і тумані, вимагає від своїх підданих участі у задовольняє виключно його дрібне самолюбство параді і в продлевающем його нескінченне перебування в тумані плебісциті! Вимагає, хоча чудово розуміє, що багато учасників і цього параду, і цього плебісциту обов’язково підхоплять небезпечну інфекцію, важко перехворіють, можуть залишитися інвалідами і навіть померти. Якщо це не так, то навіщо йому самому антисептичний дощ?

Але, з іншого боку, Путін може торжествувати: за рівнем байдужості, за рівнем ставлення до співвітчизників як до видаткового матеріалу, за рівнем презирства до їх життів він вже наближається до Йосипа Сталіна і сталінського кумиру Івану Грозному. І якщо він увійде в російську історію, то не відібраним Кримом, не розбомбленої Чечнею, не знищеної Сирією і не разгоняемыми мітингами опозиції.

Ні, в кінцевому рахунку його запам’ятають саме завдяки цьому страху і цього антисептическому дощу. Тому що історичний рейтинг таких правителів, як він, Сталін чи Іван Грозний, — це зовсім не рейтинг перемог і поразок, страт і битв.

Це якраз рейтинг байдужості до людських життів.