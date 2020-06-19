The New York Times: Болтон підтвердив тиск Трампа на Україну для компромату проти Байдена

Екс-радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон у своїх мемуарах підтвердив, що президент Трамп припинив військову допомогу Україні заради отримання компромату на своїх політичних суперників-демократів.

Про це йдеться в публікації The New York Times про книгу Болтона «Кімната, де це сталося», передає «Укрінформ«.

«Трамп 20 серпня (в 2019 році – ред.) заявив, що не налаштований відправляти їм (українській стороні – ред.) щось, поки не будуть передані всі матеріали «російського» розслідування, пов’язані з Клінтон і Байденом», — цитує видання матеріали з книги.

Болтон також зазначив, що він особисто, держсекретар США Майкл Помпео і міністр оборони Марк Еспер намагалися вісім-десять разів змусити Трампа відновити підтримку України.

Крім того, екс-радник Трампа написав, що Палата представників під час процесу імпічменту має розслідувати не тільки тиск Трампа на Україну в спробі отримати перевагу над суперниками в США, а й інші випадки.

Так, Болтон описує кілька епізодів, коли президент хотів припинити кримінальні розслідування, щоб фактично посприяти диктаторам, які йому подобалися. У зв’язку з цим згадуються, зокрема, випадки, пов’язані з компаніями в Китаї та Туреччині.

«Ця модель виглядала як перешкоджання правосуддю, способу життя, який ми не могли прийняти», — цитує видання Болтона, який зізнався, що повідомив про свої занепокоєння генпрокурора Вільяму Баррі.

Екс-радник Трампа також заявив у книзі, що президент відверто пов’язував торговельні переговори з Китаєм зі своїм політичним рейтингом. Зокрема, як пише Болтон, Трамп просив президента Китаю Сі Цзіньпіна купити багато американської сільськогосподарської продукції, щоб допомогти йому перемогти у фермерських штатах на виборах цього року.

Публікація книги «Кімната, де це сталося» запланована на 23 червня. Раніше на цьому тижні Міністерство юстиції США подало позов проти Джона Болтона у спробах перешкодити виходу мемуарів.