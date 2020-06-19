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Росіяни з-за коронавіруса стали гірше платити за послуги ЖКГ

19.06.2020

Россияне из-за коронавируса стали хуже платить за услуги ЖКХ

Платежі за послуги ЖКГ в цілому по країні знизилися на 7-10% в травні-червні у зв’язку з епідеміологічною ситуацією з коронавирусу, повідомив віце-прем’єр РФ Марат Хуснуллін.

“Ми бачимо, що поки народ був на ізоляції – платежі були погані. В цілому по країні падіння платежів за ЖКГ в травні-червні склало 7-10%. На тлі того, що закривалися цілі галузі, це не так страшно”, – сказав Хуснуллін на зустрічі з представниками “Ділової Росії”.

Раніше заступник голови уряду зазначав, що зниження збирання платежів за житлово-комунальні послуги в Росії пов’язано з режимом самоізоляції.

“За збирання. Дійсно, березень був хороший, 92% була збирання, в квітні люди стали платити менше: ми бачимо 67% збирання. Це не означає, що люди не хочуть платити, вони просто знаходяться на самоізоляції. Багато люди, літні, наприклад, не вміють користуватися електронними сервісами, не можуть з телефону оплачувати”, – сказав Хуснуллін.

За даними Мінбуду, загальний обсяг заборгованості в ЖКГ на початку 2020 року становив 1,3 трлн рублів.

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