Нова стаття Патрушева — це що? Відлуння боротьби за владу в Радбезі з новим заступником голови цієї організації Медведєвим? Який, нагадаю, теж на днях розродився статтею.

Або тут набагато більш широкий контекст — силовики вирішили, що їх не влаштовують нинішні внутрішньополітичні модератори і вони самі виходять на політичну сцену, вирішивши, що краще тих впораються з цією роллю?

В принципі, експерти неодноразово Кремль про це попереджали. Можна до нескінченності залучати силовиків до вирішення політичних завдань без того, щоб ті не уявили себе рятівниками Вітчизни.

Судячи з того, як напористо діє Патрушев, в тому чи іншому вигляді він узгодив свою активізацію з президентом. Той незадоволений станом справ в політиці, і цілком міг дати добро рветься в бій секретарю свого Радбезу. Мовляв, давай покажи клас цим неробам, а то вони останнім часом зовсім мишей не ловлять.

Факт узгодження з президентом зовсім не гарантує того, що в якийсь момент процес не вийде з-під його контролю. Сьогодні силовики вирішили, що вони впораються з політичними проблемами краще Кирієнко, а завтра їм здасться, що і сам Путін теж вже не тягне. Список авторитарних правителів, відправлених на пенсію власними силовиками, настільки довгий, що навіть починати його не хочеться. Все, що необхідно, для того, щоб цей сценарій реалізувався, це дати останнім занадто багато впливу і втратити частину своєї колишньої популярності.

І те, і інше з Путіним вже сталося.