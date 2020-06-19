В Черкаській області через зіткнення вантажівки і авто постраждали троє дітей

У Черкаській області на автодорозі Черкаси — Умань сталося зіткнення легкового автомобіля та вантажівки. В результаті аварії постраждали 6 осіб, з них троє дітей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу р. Шпола. В результаті зіткнення легковика та вантажівки отримали травми 6 осіб, з яких троє дітей у віці 13, 10 і 8 років. Їх з різними травмами середньої важкості госпіталізували до лікарні.

Як зазначається, до ліквідації наслідків події було залучено чотирьох рятувальників і одну одиницю техніки.