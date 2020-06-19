Майже 6 тисяч медпрацівників захворіли COVID-19

Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Це напевно перша спалах в країні, коли ми не скриваем жодного випадку інфікування медичного працівника. Попередня статистика, коли працювали різні міжнародно проекти, спрямовані на ліквідацію внутрішньо лікарняних інфекцій ніколи в житті не показували реальну статистику. У нас щороку реєструвалося до 4 тисяч випадків інфекційних хвороб серед медичних працівників , пов’язаних з наданням медичної допомоги саме в лікарнях. Сьогодні ми вже маємо майже 6 тисяч інфікованих медичних працівників”, — сказав Ляшко.

Він додав, що всі випадки інфікування COVID-19 медичних працівників зареєстровані, з ним проводяться епідеміологічне розслідування , і в подальшому вони будуть оплачені або як професійне захворювання, або у разі летального випадку сім’я отримає до 1,5 млн грн.

Головний санлікар закликав повідомляти Моз про тих випадках, коли лікарям, що захворіли COVID-19 при наданні медичної допомоги, не встановлюють професійне захворювання, і відповідно вони не отримують законних виплат.

Також Ляшко повідомив, що Моз розробив стратегію стримування внутрішньолікарняного інфікування, оскільки ми бачимо кількість медичних працівників, яка інфікується при наданні медичної допомоги.

Як повідомлялося, станом на 18 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 063 випадки COVID-19, з них 15 447 одужали, 966 померли. Протягом останніх діб лабораторно підтверджено 829 випадків. Всього захворювання підтверджено у 2506 дітей і 5716 медиків.