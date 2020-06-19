Голова МОЗ Максим Степанов розкритикував українців за порушення карантину

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розкритикував поведінку українців у період карантину. Наразі дії громадян значно підвищили ризик поширення коронавірусної хвороби COVID-19, а ситуацію можна схарактеризувати як «анархію».

Про це очільник МОЗ заявивши в ефірі шоу «Право на владу«.

«Треба просто задуматися і дотримуватися тих рекомендацій, які даються, тому що там, іноді, вибачте, повна анархія відбувається з точки зору дотримання правил карантину. Треба подивитися на вулицю, що відбувається в наших ресторанах, клубах, барах, що відбувається на пляжах в Одесі. Звичайно, важко говорити, що в такий спосіб ми можемо стримувати поширення коронавірусу», — сказав Степанов.

Хоча кількість нових випадків захворювання та летальних випадків зросла, міністр запевнив, що його відомство контролює ситуацію як мінімум в аспектах надання медичної допомоги, а також щодо запровадження нових карантинних норм.

Контроль за дотриманням карантину здійснюється працівниками Держспоживслужби та національної поліції. Однак державні структури в основному перевіряють бізнес, у тій годину як пересічним українцям варто задуматися над даними статистики, які чітко відображають наслідки недотримання протиепідемічних вимог.

«Варто задуматися і подивитися на цифри», — порадив громадянам Степанов