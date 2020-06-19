Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на голландських аукціонах продав права вимоги «Дельта Банку» до фізособам за іпотечними, авто – і беззаставними кредитами на загальну суму 827 млн за 39 млн грн. Як повідомляє Finbalance, в тому числі був проданий пул кредитів на 258 млн грн за 11,9 млн грн проданий ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія».

Ще один пул на 271 млн грн купило за 12,5 млн грн ТОВ «Фінансова компанія «Форинт», а на 298 млн грн — за 14,2 млн грн ТОВ «Фінансової компанії «Інвент».

Раніше SKELET-info повідомляв, що правоохоронці оголосили підозри колишньому керівництву правління АТ «Дельта Банк» Миколи Лагуна.

До цього Фонду гарантування фізичних осіб виграв апеляцію у справі про стягнення з власника «Дельта Банку» майже 700 млн грн. Позов фонду задовольнили Північний апеляційний господарський суд заарештував активи, що належать Лагуну. У той же час Північний апеляційний господарський суд відмовився задовольняти скаргу ФГВФО до колишнім власникам і топ-менеджменту збанкрутілого «Дельта Банку».

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, за підсумками торгів на майданчику The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавер), продав зобов’язання за кредитними договорами «Дельта Банку» балансовою вартістю 4,85 млрд грн ($182 млн) за 182,5 млн грн.

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SKELET-info

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Кредити «Дельта Банку» продано на аукціоні з 95% знижкою оновлено: 19 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0