Російський флот був створений до Петра I

Згадуючи історію, не зле б інший раз згадати французьку приказку: «Сперечаючись про очевидне, пам’ятай, що дядько може бути молодше свого племінника».

Особливо це стосується історії вітчизняного кораблебудування і морфлотеплавания. Всі впевнені, що «процес пішов» лише з петровської фрази: «Російському флоту бути!», виголошеній в Боярської думі 30 жовтня 1696 р. Магія цих слів виявилася настільки сильною, що змогла задурити голови майже трьохсотлітній термін. Однак ось як стверджував більш ніж незалежний експерт — англійський адмірал і морський історик Фред Томас Джейн:

«Російський флот, який вважають порівняно пізнім закладом, заснованим Петром Великим, має у дійсності більше права на старовину, ніж британський флот. За століття до того, як Альфред Великий, царював з 870 по 901 рік, побудував британські кораблі, росіяни суду билися в морських боях. Першими моряками свого часу були вони — росіяни».

Але забиратися в зовсім вже глуху старовину резону, напевно, немає. Набагато цікавіше оцінити російський флот за гамбурзьким рахунком — виявляється, у ті романтичні часи, коли Френсіс Дрейк грабував і палив іспанські галеони, а на Карибах розквітало піратство, російські флотоводці виглядали гідно.

Вперше про флот московитів всерйоз заговорили в 1559 р.

Успіхи молодого царя Іоанна, якого поки ще не називали Грізним, тоді вражали. Впала Казань, підкорилася Астрахань, наступала черга Криму. Заявка зухвала — Крим перебував під захистом турецького султана Сулеймана Пишного, а перед його армією і флотом тремтіла вся Європа. Тим не менше наші кинули його могутності зухвалий виклик.

Царський стольник Данило Адашев, під початком якого був восьмитисячний експедиційний корпус, побудував у гирлі Дніпра кораблі і вийшов у Чорне море. До речі, ці кораблі зовсім не були примітивними турами. Ось як про них висловлюється генуезький префект Кафи (нині-Феодосія) Эмиддио Дортелли Д ‘Асколі:

«Вони довгасті, схожі на наші фрегати, уміщають 50 чоловік, ходять на веслах і під вітрилом. Чорне море завжди було сердитим, тепер воно ще чорніше і страшніше у зв’язку з московитами…»

Генуезець не збрехав.

Російська бойова човен

Росіяни, вирвавшись на морський простір, показали себе у всій красі. Флотилія Адашева нав’язала бій турецьким кораблям, близько десятка спалили, два захопили, а потім висадилися в Західному Криму. Ханство завмерло в жаху — російські протягом трьох тижнів грабували і спустошували узбережжі, граючись витримуючи зіткнення з турецьким ВМФ. Хто знає, як би могла повернутися історія, якби Іван Васильович не зазіхнув на Балтику, — з початком Лівонської війни бойові дії в Криму перервали, а першого російського флотоводця Данила Адашева відкликали до Москви. На Стокгольм!

Балтика

На Балтиці наш флот теж встиг непогано зарекомендувати себе. Через без малого сто років після кримських проектів Івана інший цар, вже з нової династії Романових, Олексій Найтихіший, вирішив, що пора навести на північних рубежах порядок. І в 1656 р. рушив звільняти від шведа все узбережжя Балтики — від гирла Неви до Риги. В успіху не сумнівалися. Шведи, які звикли відчувати себе господарями на Балтиці, розгубилися — одночасно з сухопутної кампанією російські ризикнули вести ще й морську, та як! Патріарх Никон спеціально напучував «морського начальника воєводу Петра Потьомкіна» цікавими промовами: «Йти за Свейский (шведська) рубіж, на Варязьке море, на Стекольну (Стокгольм) і далі ». Тобто передбачалося так от, з льоту, опанувати ні багато ні мало, а столицею ворожого держави. Що ж, план був амбітний. І, що цікаво, майже здійснимо.

Потьомкінський корпус налічував, правда, всього 1 тис. осіб, але до них додали ще 570 донських козаків-мореплавців. І вони не підвели. Суду побудували, і вже 22 липня 1656 р. Потьомкін зробив військову експедицію. Вийшовши у Фінську затоку, він попрямував до острова Котлін, де згодом Петро заклав Кронштадт. Там виявив шведів. Зав’язався бій. Результатом стало донесення Потьомкіна цареві: «Полукорабель (галеру) взяли і свейских людей побили, і капітана Ірека Далсфира, та наряд (гармати), і знам ена взяли, а на Котлине-острові латышанские села висікли і випалили». На жаль, політика знову взяла своє — війну нашвидку згорнули, і наша присутність на Балтиці отсрочилось ще на 50 років.Росіяни йдуть!

У Таганрозі стоїть пам’ятник Петру і з написом «Засновнику флоту на півдні Росії». Але заслужена така велика честь? Адже ще за 25 років до петровських кораблів, під час Російсько-турецької війни 1672-1681 рр., в Азовське море прорвалася ескадра під керівництвом Григорія Косагова. Кораблі ж знаменитого воєводи будували не якісь заморські майстра, а російська розмысл (інженер) Яків Полуектов. Суду вийшли непогані.

В усякому разі, завдання «промишляти над кримськими і турецькими берегами» вони виконали на відмінно. Недарма французький посланник при дворі султана Магомеда IV писав на батьківщину: «його величність кілька судів московитів, що з’явилися у Стамбула (!), виробляють більший страх, ніж епідемія чуми ». Дії ескадри запам’яталися туркам надовго. Коли через 13 років Василь Голіцин рушив у свій перший Кримський похід, в Стамбулі трапилася паніка.

Московити ще не дійшли до Перекопу, а яничари в турецькій столиці вже підняли бунт — нікому не хотілося безславно вмирати на «російському фронті». Справа дійшла навіть до того, що, коли деяким мусульманським фанатикам ввижалися на горизонті страшні північні кораблі, вони піднімалися на мінарети і з панічним криком «Росіяни йдуть!» кидалися вниз, щоб тільки не потрапити в руки «гяуров».