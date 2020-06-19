У ВООЗ розповіли, хто першим зможе отримати вакцину від коронавірусу

Всесвітня організація охорони (ВООЗ) здоров’я розробляє рекомендації щодо категорій людей, які матимуть змогу отримати вакцину від коронавірус в першу чергу

Про це заявив головний науковець ВООЗ Сум’ї Свамінатана, повідомляє Depo.ua з посиланням на The New York Times.

Попередньо пріоритетний доступ до вакцини буде віддаватися трьом категоріям пацієнтів:

– людям, які працюють на передовій у боротьбі з коронавірусом, таким як медики або поліція;

– людям з категорії особливо вразливих пацієнтів, в тому числі літнім або з супутніми захворюваннями;

– людям, які працюють або живуть у місцях з високим ступенем передачі вірусу, таких як в’язниці або будинки для людей похилого віку.