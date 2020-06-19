У Міносвіти заявили, що готові до проведення ЗНО-2020

Міністерство освіти і науки відзвітувало про готовність до проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнтів, для участі в якій зареєструвалися 379 493 учасника.

Нагадаємо, 18 червня Рада скасувала обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО в 2020 році для випускників, які не мають намір вступати у вищі навчальні заклади.

Як заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді в. о. міністра освіти України Любомира Мандзій, для них підготовлені 82 890 аудиторій в 5188 пунктах тестування, а в 17 регіонів доставлені більш ніж 3,2 млн медичних масок, 3,250 тис. безконтактних термометрів, 11,6 тис. комплектів для захисту медиків, 104 тисяч літрів антисептиків і 28 тисяч літрів дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь.

В інші регіони все необхідне

До проведення тестування буде залучено майже 243 тис. працівників освіти і 11,6 тисяч медиків.

На даний момент всі учасники тестування отримали інформацію про точний час, коли вони повинні зайти в приміщення. До місця тестування вони можуть дістатися самостійно або на організованому транспорті. На вулиці біля пунктів тестування та у коридорах в самих пунктах всі учасники тестування повинні дотримуватися соціальної дистанції. На вході учасникам будуть вимірювати температуру і аналізувати їх стан на предмет ознак гострого респіраторного захворювання, всім видадуть маски.