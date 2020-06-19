Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Україні вперше випробували комплекс «Нептун» з бойовими ракетами

19.06.2020

В Україні провели чергові випробування комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун», головною особливістю яких стало застосування ракет з бойовим зарядом.

Як повідомляють в «Укроборонпромі», це — перші подібні випробування в незалежній України. Ракети були випущені по морським мішенях, які були встановлені на відстані 80 кілометрів від берега.

Відзначається, що ракетні комплекси «Нептун» стоять на порозі запуску серійного виробництва. Відео з випробувань публікує телерадіостудія «Бриз» Міноборони України.

 

Читайте також:   В Бергамо більше сотні трупів, померлих від коронавіруса, їх почали вивозити вантажівками армійськими
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *