В Україні вперше випробували комплекс «Нептун» з бойовими ракетами

В Україні провели чергові випробування комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун», головною особливістю яких стало застосування ракет з бойовим зарядом.

Як повідомляють в «Укроборонпромі», це — перші подібні випробування в незалежній України. Ракети були випущені по морським мішенях, які були встановлені на відстані 80 кілометрів від берега.

Відзначається, що ракетні комплекси «Нептун» стоять на порозі запуску серійного виробництва. Відео з випробувань публікує телерадіостудія «Бриз» Міноборони України.