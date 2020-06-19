Раді пропонують збільшити розміри держмита в сотні разів

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту прийняти за основу проект Закону України №3236-1 «Про внесення змін у статтю до декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», проект якого вже зареєстрований у ВР.

Про це пише «Судово-юридична газета.

Автором законопроекту став голова Комітету Данило Гетманцев. Суть його в тому, щоб істотно збільшити розміри ставок державного мита на деякі нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.

Так, мито зросте:

за оформлення заповітів в 300 разів — з 0,05 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на доручення на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, — 150 — 300 разів (з 0,03 до 10 мінімумів);

на право розпорядження транспортними засобами — у 50-100 разів (з 0,1 до 10 мінімумів);

на верифікацію копій документів і виписок з них — у 100 разів (з 0,01 до 1 мінімумів за кожну сторінку);

на справжність підпису на документах — в 500 разів (з 0,02 до 10 мінімумів за кожний документ).

Крім того, за передачу заяв громадян, державних установ, підприємств та організацій іншим громадянам, підприємствам і організаціям держмито збільшується в 17 разів — з 0,03 до 0,5 мінімумів, а за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів — у 167 разів (з 0,03 до 5 неоподатковуваних мінімумів).

Необхідність цих змін автори законопроекту пояснюють тим, що розмір ставок був встановлений декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» ще в 1993 році і деякі його положення вже застаріли, а тому потребують коригування. Перш за все автори хочуть запобігти зменшення доходів місцевих бюджетів, куди надходить державне мито.

Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян встановлений пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України для застосування при посиланнях на НМДГ у законах чи інших нормативно-правових актах, дійсно, становить всього 17 гривень. Однак остаточні суми, залежно від обсягів та кількості документів, після змін можуть бути зовсім не дрібними.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради вже зазначало, що при такому підході «збільшення ставок державного мита певним чином створить для окремих (малозабезпечених) осіб перешкоди до реалізації законних, в тому числі, конституційних прав».

Також експерти вважають сумнівним акцент на фіскальної (бюджетоутворюючих) функції державного мита, незважаючи на його правову природу, в якості плати за послугу, яка повинна забезпечувати компенсацію витрат на її надання.

Ще одну цікаву річ виявили у розділі ІІ законопроекту, де вказано, що «цей закон набирає чинності з 1 липня 2020 року». Це не узгоджується з вимогами пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України, яким визначено принцип стабільності податкового законодавства України, за змістом якого податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

В профільному комітеті обіцяють доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи. Про що саме йде мова, поки не відомо.