У Києві студентка стала жертвою нападу у власній кімнаті

Молодий чоловік зайшов у гуртожиток КПІ

У Києві молодик проник до гуртожитку Політеху і увірвався в кімнату до дівчини з наміром зґвалтувати її. Про це розповіли в співтоваристві «Київ оперативний» у соціальній мережі Facebook, публікуючи фото зловмисника.

«Сьогодні вдень цей молодий чоловік зайшов у гуртожиток КПІ №10 і увірвався до дівчини в кімнату. Там він приставив до її горла ніж. Кажуть, що хотів її зґвалтувати. Хтось подзвонив у поліцію, і його затримали», – пишуть у повідомленні, відзначаючи, що «всі подробиці цієї жерсті з’ясовуються».



Фото: «Київ оперативний»



Фото: «Київ оперативний»

Поки що точних даних про інциденті немає.

«Теж були такі історії в гуртожитку. До когось в гості приходить місцевий друг і ходить-бродить по гуртожитку, там випив, тут чогось поїв, і в кінці, когось гвалтує. Всі його відмазують, тому що влетить всім, від вахтера, коменданта, до того, на кого був записаний. Завжди двері в кімнату повинні бути закриті, як і двері в квартиру. Але і це не завжди рятувало від таких цікавих персонажів. Не здивуюся, якщо це студент МВС або медфаку. Історія стара, як світ», – діляться враженнями городяни в коментарях.

«Відпустять… Адже зґвалтувати не встиг, значить суддя вирішить, що він не злочинець, і відпустить додому під “особисті зобов’язання”…», – журяться інші.